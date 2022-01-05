05.01.2022 (08:45)

Дети из интернатов Ростовской области посетили 150-й мотострелковую дивизию ЮВО в новогодние каникулы

Для детей из интернатов Ростовской области была организована экскурсия в Парк «Патриот» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО).

Дети смогли ознакомиться с образцами военной техники прошлых лет, посоревноваться в стрельбе из пневматического оружия и попробовать блюда, приготовленные на полевой кухне. Ребята получили представление о жизни и быте военнослужащих, современном вооружении, военной технике, новейшими комплексам управления, разведки и связи, зимней экипировкой солдата «Ратник».

Совместно с творческими коллективами ЦКР п. Персиановский был организован праздничный новогодний концерт, игровые конкурсы с призами, угощение и вручение каждому ребенку подарков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице