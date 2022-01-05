05.01.2022 (07:00)

Северный флот продолжит экологическую очистку арктических островов

Экологи Северного флота планируют продолжить очистку Арктики от металлолома. В 2022 году эту задачу будут выполнять военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил на острове Кильдин. Работа экологического взвода начнётся с наступлением лета.

В прошлые два года личный состав взвода ликвидации экологического ущерба собрал и подготовил к вывозу около 700 тонн металлолома. Работы были проведены сначала в восточной, а затем в западной части острова.

Вывоз металлолома с острова осуществляли с помощью десантных кораблей и катеров. Ими же были доставлены на Кильдин личный состав и техника.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысяч тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

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