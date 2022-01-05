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05.01.2022 (09:00)

Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения поздравили воспитанников детского дома

Командование и военнослужащие Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск посетили воспитанников детского дома «Соловьиная роща», которых поздравили с Новым Годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Десантники поздравили детей и сотрудников детского дома с новогодними праздниками. Военнослужащие привезли новогодние подарки, игрушки и сладости, пожелав детям здоровья, успехов в учебе и исполнения заветной мечты для каждого. Дети остались очень рады гостям с которыми сделали общее фото на память.

«От имени командования и военнослужащих соединения поздравляю Вас с Новым годом и желаю вам, ребята, в новом году исполнения всех желаний, радости, добра, спортивных достижений и успехов в учебе», - отметил заместитель командира ульяновского соединения ВДВ по военно-политической работе гвардии подполковник Владимир Демьянов.

Для десантников уже стало доброй традицией посещать детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, дарить подарки, общаться с ними и рассказывать о престиже службы в Воздушно-Десантных Войсках.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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