05.01.2022 (06:30)

В конце 2021 года в научно производственную роту Воздушно-десантных войск для прохождения службы прибыло новое пополнение специалистов-оружейников

В конце осени 2021 года ряды десантников Тульского соединения пополнили призывники для прохождения службы в научно-производственной роте Воздушно-десантных войск.

В столице российских оружейников научно-производственная рота появилась на базе Тульского соединения совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса научно-производственное объединение НПО «СПЛАВ» и конструкторское бюро приборостроения ОАО «КБП» имени академика А.Г.Шипунова.

Очередной набор - 20 военнослужащих. Это лучшие выпускники Тульских ВУЗов. В основном все из них уже успели поработать над разработкой и внедрением новых технологий на производстве.

Военнослужащие научно-производственной роты проходят службу наравне с остальными десантниками соединения, и не только выполняют задачи по созданию перспективных систем вооружения в конструкторских бюро, но учиться основам военного дела настоящим образом наравне с остальными военнослужащими Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Военнослужащие научно-производственной роты соединения на занятиях по боевой подготовке сталкиваются с тем оружием, которое разрабатывается в конструкторских бюро, так как практически все разработки Тульских предприятий применяются в Воздушно-десантных войсках.

Справочно:

Первые научно-производственные роты были созданы в качестве эксперимента в 2016 году в Тамбове и в Севастополе на базе предприятий «Ревтруд» и ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ.

В Тульской области была выделена квота на формирование научно-производственной роты численностью около 50 человек. Ее укомплектовали молодыми людьми призывного возраста, закончившими технические ВУЗы. Новобранцам предоставлялась возможность развивать свои профессиональные навыки, без потери одного года на прохождение срочной военной службы, и при этом отдать долг Родине.

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