Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (06:00)

Более 135 тыс. человек прошли ревакцинацию в ЦВО

Более 135 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО), а также членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса с 1 июля 2021 года. Об этом журналистам сообщил начальник медицинской службы ЦВО полковник медицинской службы Всеволод Каминский.

«Ревакцинация проводилась добровольно среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей ЦВО. Перед процедурой каждый проходил обязательный медицинский осмотр у терапевта, измерял температуру тела и делал тест на наличие антител к коронавирусной инфекции», - сказал Всеволод Каминский. Помимо этого, начальник медицинской службы ЦВО отметил, что выполнение мероприятий противодействия коронавирусной инфекции позволило снизить заболеваемость военнослужащих в 2 раза.

Ранее сообщалось, что ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 95 процентов военнослужащих Балтийского флота прошли ревакцинацию от COVID-19
Военные медики ЗВО в 2021 году помогли в борьбе с COVID 30 тыс. граждан в регионах дислокации
В Волгоградской области в 2021 году более 5 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей прошли вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19
Для проведения ревакцинации военнослужащих в период Новогодних и Рождественских праздников на Черноморском флоте развернуты прививочные посты

Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false