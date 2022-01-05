05.01.2022 (06:00)

Более 135 тыс. человек прошли ревакцинацию в ЦВО

Более 135 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО), а также членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса с 1 июля 2021 года. Об этом журналистам сообщил начальник медицинской службы ЦВО полковник медицинской службы Всеволод Каминский.

«Ревакцинация проводилась добровольно среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей ЦВО. Перед процедурой каждый проходил обязательный медицинский осмотр у терапевта, измерял температуру тела и делал тест на наличие антител к коронавирусной инфекции», - сказал Всеволод Каминский. Помимо этого, начальник медицинской службы ЦВО отметил, что выполнение мероприятий противодействия коронавирусной инфекции позволило снизить заболеваемость военнослужащих в 2 раза.

Ранее сообщалось, что ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

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