05.01.2022 (05:15)

В ЦВО более 1 тыс. военнослужащих прошли горную подготовку в 2021 году

На базе Центра горно-спортивной подготовки, дислоцированном в Красноярском крае в соединении Центрального военного округа, по итогам 2021 года подготовлено более 1 тыс. военнослужащих специального назначения горной мотострелковой бригады и горного батальона 201 военной базы.

В ходе цикла обучения военнослужащие осваивали особенности высокогорной и горнолыжной подготовки, выживания в горах, преодолевали водные преграды. В завершении одного из учений, спецназовцы совершили восхождение на хребет Западного Саяна высотой более 2 тыс. метров, где провели операцию по поиску и обнаружению наблюдательных пунктов условного противника, отработали технику преодоления горных препятствий, транспортировку раненого товарища и другие темы повышения живучести и боеспособности личного состава в условиях горной местности.

На всеармейских и международных играх сборная команда новосибирского соединения специального назначения ЦВО стала чемпионом всеармейского и международного конкурса «Саянский марш - 2021».

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В нем оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

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