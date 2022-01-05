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05.01.2022 (08:00)

В Севастополе для детей военнослужащих прошло новогоднее представление «Ёлка командующего Черноморским флотом»

В Севастополе в Драматическом театре Черноморского флота (ЧФ) им. Бориса Лавренёва прошла «Ёлка командующего Черноморским флотом» для детей военнослужащих и гражданского персонала флота.

На представление были приглашены 120 детей, для которых на безвозмездной основе прошло представление и показана новогодняя сказка, которые подготовили артисты флотского театра.

В период новогодних праздников во всех учреждениях культуры ЧФ спланированы и проводятся мероприятия для военнослужащих, членов их семей, а также детские представления.

Все праздничные мероприятия проходят с соблюдением противоэпидемических мер, действующих в регионах базирования соединений и объединений Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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