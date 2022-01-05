05.01.2022 (08:30)

С экипажами боевых кораблей Каспийской флотилии состоялось специальное корабельное учение в пункте базирования

В Дагестане в пункте базирования соединений надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) состоялось специальное корабельное учение.

Основной целью учебных мероприятий являлась проверка и оценка действий экипажей в ходе подготовки корабля к боевому дежурству.

С получением сигнала «Боевая тревога» экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования.

На кораблях, заступивших на боевое дежурство, экипажи переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах, радиолокационные станции отслеживают воздушную обстановку, развернуты артиллерийские установки по ответственным секторам стрельбы.

Всего в специальном учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 15 надводных кораблей и катеров КФл.

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