Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (08:30)

С экипажами боевых кораблей Каспийской флотилии состоялось специальное корабельное учение в пункте базирования

В Дагестане в пункте базирования соединений надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) состоялось специальное корабельное учение.

Основной целью учебных мероприятий являлась проверка и оценка действий экипажей в ходе подготовки корабля к боевому дежурству.

С получением сигнала «Боевая тревога» экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования.

На кораблях, заступивших на боевое дежурство, экипажи переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах, радиолокационные станции отслеживают воздушную обстановку, развернуты артиллерийские установки по ответственным секторам стрельбы.

Всего в специальном учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 15 надводных кораблей и катеров КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ВВО полигоны оборудованы для армейской тактической стрельбы
В 2022 году экипажи кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота продолжат практику межфлотских переходов
В 2022 году на 15% возрастет количество учений с экипажами КФл в море
По итогам 2021 учебного года морские пехотинцы КФл выполнили задачи морской десантной подготовки в полном объёме

Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false