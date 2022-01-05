05.01.2022 (05:30)

Более 150 школьников Северной Осетии вступили в ряды «Юнармии»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 150 школьников Северной Осетии вступили в ряды «Юнармии»

Более 150 школьников в возрасте от 8 до 17 лет со всей республики приняли в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцам вручили значки и удостоверения. Ребята принесли торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Высшей наградой для каждого участника движения «Юнармия» является знак «Юнармейская доблесть». Он вручается за призовые места в военно-патриотических мероприятиях, за героизм, проявленный в чрезвычайных ситуациях, а также за достижения в учебе и спорте. Этой наградой в 2021 году были удостоены девять юнармейцев.

Также для ребят подготовлен ряд образовательных программ в научных, творческих кружках и спортивных секциях. На территориях воинских частей Южного военного округа для ребят оборудованы филиалы парка «Патриот», юнармейский сектор которых состоит из площадок для игр в пейнтбол, страйкбол и лазертаг, занятий рукопашным боем, метания ножей, запуска квадрокоптеров, изучения основ оказания первой медпомощи. Также здесь расположены места разборки-сборки стрелкового оружия, построены рубежи выживания и детские полосы препятствий.

Впервые в республике Дом Юнармии открыл свои двери в 2018 году. Тогда в ряды вступили более 60 учащихся общеобразовательных учреждений. Сейчас юнармейское движение в республике Северная Осетия – Алания насчитывает более 18 тысяч ребят.

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