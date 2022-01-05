Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (05:30)

Более 150 школьников Северной Осетии вступили в ряды «Юнармии»

Более 150 школьников в возрасте от 8 до 17 лет со всей республики приняли в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцам вручили значки и удостоверения. Ребята принесли торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Высшей наградой для каждого участника движения «Юнармия» является знак «Юнармейская доблесть». Он вручается за призовые места в военно-патриотических мероприятиях, за героизм, проявленный в чрезвычайных ситуациях, а также за достижения в учебе и спорте. Этой наградой в 2021 году были удостоены девять юнармейцев.

Также для ребят подготовлен ряд образовательных программ в научных, творческих кружках и спортивных секциях. На территориях воинских частей Южного военного округа для ребят оборудованы филиалы парка «Патриот», юнармейский сектор которых состоит из площадок для игр в пейнтбол, страйкбол и лазертаг, занятий рукопашным боем, метания ножей, запуска квадрокоптеров, изучения основ оказания первой медпомощи. Также здесь расположены места разборки-сборки стрелкового оружия, построены рубежи выживания и детские полосы препятствий.

Впервые в республике Дом Юнармии открыл свои двери в 2018 году. Тогда в ряды вступили более 60 учащихся общеобразовательных учреждений. Сейчас юнармейское движение в республике Северная Осетия – Алания насчитывает более 18 тысяч ребят.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Российские юнармейцы в Таджикистане поздравили с Новым годом военнослужащих 201-й военной базы
Более 18 тыс. военно-патриотических мероприятий проведено в ЦВО в 2021 году
Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко поздравил юнармейцев с наступающим праздником на их главной предновогодней елке
В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде открыли бюст Константина Рокоссовского

Метки:
Южный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false