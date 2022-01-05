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05.01.2022 (05:00)

Около тысячи новобранцев пополнили ряды мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области

Около тысячи новобранцев из различных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири пополнили мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО) в ходе осеннего 2021 года призыва, дислоцированное в Волгоградской области.

Все этапы поступления призывников проходили с обязательным соблюдением противоэпидемических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие молодого пополнения размещались в специально подготовленном казарменном фонде соединения, где с каждым были проведены беседы специалистами психологической службы. Также молодых людей протестировали на нервно-психологическую устойчивость и адаптивность в коллективах.

С новобранцами был проведён курс начальной общевойсковой подготовки. Опытные офицеры провели комплекс занятий по огневой, тактической, специальной, топографической, инженерной, разведывательной подготовкам, радиационной, химической, биологической защите.

Молодые солдаты выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также изучили технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

В ходе осеннего 2021 года призыва, который проходил с 1 октября по 31 декабря 2021 года, вновь сформированную мотострелковую дивизию пополнили около тысячи новобранцев. Последние призывники уже после новогодних праздников будут приведены к Военной присяге.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Призыв
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