Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (04:30)

На Кольском полуострове военнослужащие дальней авиации приняли участие в открытии зимний игровой площадки для детей

В Мурманской области на территории военного гарнизона Оленья, личный состав авиационного полка дальней авиации принял участие в открытии зимний игровой площадки для детей.

Военнослужащие своими силами соорудили ледяные горки и снежные фигуры.

Данное мероприятие проводится ежегодно, по инициативе личного состава авиационного полка.

«Дарить радость, минуты счастья в праздничные дни детям, семьям, стало для нас доброй традицией. В новогодние праздники очень важно создать сказочную атмосферу для каждого, охватить всех заботой, теплотой и вниманием, сделать их жизнь чуточку ярче и интересней», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, подготовленных командованием и военнослужащими в рамках празднования Нового года и Рождества.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В Мурманской области для детей военнослужащих дальней авиации организовали бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце
В Энгельсском соединении дальней авиации прошла крайняя лётная смена в 2021 календарном году
Военнослужащие дальней авиации приступили к подготовке к Новому году
Большое количество снежных осадков и низкая температура не повлияла на боеготовность аэродрома дальней авиации

Метки:
Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false