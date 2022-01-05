05.01.2022 (04:30)

На Кольском полуострове военнослужащие дальней авиации приняли участие в открытии зимний игровой площадки для детей

В Мурманской области на территории военного гарнизона Оленья, личный состав авиационного полка дальней авиации принял участие в открытии зимний игровой площадки для детей.

Военнослужащие своими силами соорудили ледяные горки и снежные фигуры.

Данное мероприятие проводится ежегодно, по инициативе личного состава авиационного полка.

«Дарить радость, минуты счастья в праздничные дни детям, семьям, стало для нас доброй традицией. В новогодние праздники очень важно создать сказочную атмосферу для каждого, охватить всех заботой, теплотой и вниманием, сделать их жизнь чуточку ярче и интересней», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, подготовленных командованием и военнослужащими в рамках празднования Нового года и Рождества.

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