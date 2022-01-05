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05.01.2022 (04:00)

Около 200 учений провели подразделения РЭБ ЦВО в 2021 году

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) провели около 200 учений в 2021 учебном году.

Боевая учеба подразделений РЭБ соединений и воинских частей ЦВО была сосредоточена на совершенствовании форм и способов применения в составе межвидовых группировок, а также совершенствовании взаимодействия при совместном выполнении задач с подразделениями видов и родов войск.

В ходе комплексных учений, был организован единый контур средств РЭБ и разведки, а также апробирован зональный способ прикрытия пунктов управления объединений и соединений от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и крылатых ракет. Также в 2021 году подразделения РЭБ приняли участие в международных учениях и военно-техническом эксперименте, отработав способ дезорганизации «радиоэлектронное блокирование», что дополнительно позволило подготовить более 10 групп по борьбе с БЛА.

По итогам учебного года лучшими в ЦВО стали военнослужащие из службы РЭБ 41-ой общевойсковой армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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