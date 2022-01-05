05.01.2022 (03:30)

Уровень полевой выучки личного состава зенитно-ракетного соединения ЦВО в Сибири возрос на 20 процентов

По итогам года, уровень полевой выучки личного состава зенитно-ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, возрос на 20 процентов. Об этом сообщил командир соединения полковник Андрей Пройдаков.

Также в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество занятий по боевой подготовке на 10 %. Основные усилия при этом были сосредоточены на выполнении практических огневых задач.

По результатам боевой подготовки соединение оценено на «отлично» и неоднократно отмечалось в лучшую сторону командованием ЦВО и объединения.

Помимо боевой подготовки военнослужащие выполняли боевые задачи: несение боевого дежурства по противовоздушной обороне и выполнение мероприятий караульной службы.

Командир соединения полковник Андрей Пройдаков также отметил, что основным мероприятием боевой подготовки в новом учебном году станет подготовка к тактическим учениям с боевой стрельбой в составе войск ПВО объединения.

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