05.01.2022 (03:30)
Уровень полевой выучки личного состава зенитно-ракетного соединения ЦВО в Сибири возрос на 20 процентов
По итогам года, уровень полевой выучки личного состава зенитно-ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, возрос на 20 процентов. Об этом сообщил командир соединения полковник Андрей Пройдаков.
Также в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество занятий по боевой подготовке на 10 %. Основные усилия при этом были сосредоточены на выполнении практических огневых задач.
По результатам боевой подготовки соединение оценено на «отлично» и неоднократно отмечалось в лучшую сторону командованием ЦВО и объединения.
Помимо боевой подготовки военнослужащие выполняли боевые задачи: несение боевого дежурства по противовоздушной обороне и выполнение мероприятий караульной службы.
Командир соединения полковник Андрей Пройдаков также отметил, что основным мероприятием боевой подготовки в новом учебном году станет подготовка к тактическим учениям с боевой стрельбой в составе войск ПВО объединения.