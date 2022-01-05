05.01.2022 (02:45)

В Мурманской области для детей военнослужащих дальней авиации организовали бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце

В городе Оленегорске Мурманской области, для детей военнослужащих дальней авиации и членов их семей, организовали бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце.

Для всех участников была подготовлена программа, которая включала в себя катание на коньках и выполнение элементов фигурного катания под руководством опытных инструкторов, конкурсы и викторины на новогоднюю тематику.

«Это праздник ни только для детей, но и для родителей. Мы благодарны администрации города, за такую возможность. Всегда приятно видеть, когда дети занимаются спортом, радуются, смеются», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

В завершении мероприятия, для всех присутствующих, фигуристы выступили с театрализованным представлением на льду и вручили сладкие подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице