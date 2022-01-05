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05.01.2022 (03:00)

Стабильное энерго и теплоснабжение для объектов ВВО обеспечила ФГБУ «ЦЖКУ» в 2021 году на территории Республики Бурятия

С начала 2021 года представители филиала ФГБУ «ЦЖКУ» обеспечили стабильное энергоснабжение, теплоснабжение объектов Восточного военного округа на территории Республики Бурятия.

В настоящее время, все коммунальные объекты, обслуживаемые ЖКС № 10
(г. Улан-Удэ), работают на основном оборудовании в штатном режиме, все объекты казарменно-жилищного фонда, находящиеся в зоне ответственности службы бесперебойно обеспечиваются всеми видами ресурсов.

Колоссальный объем регламентных работ был проведен сотрудниками ЖКС по подготовке оборудования котельных к началу отопительного периода. Разработан алгоритм действий в случае технологических сбоев в работе котельных и в кратчайшие сроки устраняются различного рода неполадки.

В преддверии новогодних праздников были проверены дежурные службы на своевременность реагирования и устранение смоделированных аварийных ситуаций. Проверки были организованы на всех производственных участках ЖКС №10. Также проведена проверка противопожарного состояния всех коммунальных объектов ЖКС.

В новогодние праздники ЖКС №10 (г. Улан-Удэ) переведён в режим повышенной готовности, работа котельных находится под строгим контролем.

На складах службы создан запас материальных средств, необходимых для устранения и оперативной ликвидации возможных технологических нарушений. Сформирован и завезен сверхнормативный запас котельного топлива.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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