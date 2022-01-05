05.01.2022 (02:30)

Сверхнормативный запас топлива создан в котельных общевойсковой армии ВВО в Приморском крае на новогодние праздники

Специалистами жилищно-коммунальной службы (ЖКС №4 г. Уссурийск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО создан сверхнормативный запас – это порядка 730 тонн жидкого котельного топлива и около 17,5 тысяч тонн твердого топлива.

Этот запас позволяет обеспечивать теплом военные объекты и жилые дома, находящиеся в зоне ее ответственности.

При подготовке отопительного сезона на всех котельных работники ЖКС №4 филиала своевременно и качественно выполнили профилактические работы: опрессовку - проверку на прочность, герметичность и выносливость труб, обновление и ремонт оборудования, пробные топки объектов теплоснабжения.

Благодаря ремонтным и регламентным работам, которые были осуществлены в подготовительный период, топливно-энергетический комплекс функционирует в штатном режиме, без срывов и сбоев в работе.

Диспетчерская служба и аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные необходимым оборудованием и специальным автотранспортом, работают в круглосуточном режиме и готовы к оперативному устранению возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКС.

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