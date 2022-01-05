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05.01.2022 (02:15)

Молодые летчики ВТА в январе приступят к выполнению программы подготовки на 3 класс

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В авиационные полки тверского соединения военно-транспортной авиации прибыло более 40 молодых летчиков, выпускников лётных ВУЗов Воздушно-космических сил.

По итогам 2021 года все молодые летчики прошли все этапы подготовки, уделив особое внимание отработке действий в различных нештатных ситуациях, получили допуски к полетам и приступили к освоению самолетов, стоящих на вооружении ВТА.

В течение 2022 года молодым лейтенантам предстоит пройти программу подготовки для сдачи на 3 квалификационный разряд. Повысить свою профессионально-должностную подготовку под руководством опытных командиров.

Общий налет за год должен составить не менее 300 часов, включая налет в ночное время.

Для поддержания постоянной готовности экипажей ВТА к выполнению задач по предназначению в течение этого года молодые лейтенанты будут совершенствовать свой военно-профессиональный уровень подготовки в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов, отрабатывая переброску личного состава, вооружения, техники и грузов, десантирование подразделений ВДВ, а также выполняя специальные задачи.

И по итогам года после сдачи соответствующих нормативов и зачетов им будет присвоена классная квалификация.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военно-транспортная авиация
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