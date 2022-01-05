05.01.2022 (02:00)

Расчеты С-300 «Фаворит» в Забайкалье отразили авиаудар условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отразили авиационный удар условного противника на объекты военной инфраструктуры.

В ходе несения дежурства по охране воздушного пространства региона для расчетов радиолокационных станций смоделирован полет высокоскоростных целей в зоне ответственности. Военнослужащие оперативно произвели их захват и сопровождение и опознавание. Групповая цель была классифицирована как несколько истребителей условного противника.

После этого расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника с выполнением учебных (электронных) пусков ракет.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

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