05.01.2022 (01:30)

В ВВО полигоны оборудованы для армейской тактической стрельбы

В Восточном военном округе на полигонах оборудованы места для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы». Подготовлено более 1 тысячи приспособлений для оборудования участков местности, изготовлено около 2 тысяч мишеней, в том числе более 500 качающихся.

Оборудование полигонов ВВО приспособлениями для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы» позволило апробировать и внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.

Особенностью выполнения упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна, по качающейся мишени, из положения стоя, с колена, лежа на время.

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