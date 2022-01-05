05.01.2022 (01:00)

На Тихоокеанском флоте прошли праздничные мероприятия по случаю 117-й годовщины образования Подводных сил ТОФ

На Корабельной набережной города Владивостока прошли памятные мероприятия, посвященные 117-й годовщине образования Подводных сил Тихоокеанского флота.

Ветераны-подводники и представители командования Тихоокеанским флотом возложили венки и цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто защищал безопасности нашей Родины под толщей воды.

В ходе торжественного митинга были подведены краткие итоги 2021 года и достижения подводников-тихоокеанцев.

Лучшим экипажем подводной лодки ТОФ по тактической подготовке стал экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Томск».

Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» по итогам года был награждён новым знаком воинской доблести - Корабельной чашей. На Камчатке это первый воинский коллектив, удостоенный такой награды. Личный состав АПКР «Владимир Мономах» был удостоен награды за высокую выучку и умелое использование боевых возможностей крейсера проекта «Борей», проявленных при выполнении 4-х ракетных пусков межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» из акватории Охотского моря по береговой цели из подводного положения.

Справочно:

Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905-м году был создан первый в России «отряд миноносцев», приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве № 1102.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, высокоточные крылатые ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи Российской Федерации.

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