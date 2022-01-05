05.01.2022 (00:30)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО на Сахалине и Курильских островах провели дезинфекцию более 50 объектов островного региона в минувшем году

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах провели санитарную обработку более 50 социальных и военных объектов островного региона.

Специалисты РХБ защиты армейского корпуса ВВО продезинфицировали городскую больницу, детские поликлиники, военные комиссариаты, порт в городе Холмск, прилегающую территорию к администрации Сахалинской области, аэропорт, железнодорожный вокзал и множество других социально значимых объектов.

В преддверии проведения военного парада, посвящённого празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие подразделения РХБ защиты обработали территорию площади Победа в городе Южно-Сахалинске.

В ходе дезинфекционных мероприятий был применён раствор 1,5-процентного гипохлорита кальция, который распылялся при помощи специальных авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенных для дезинфекции дорог и отдельных участков местности.

Для обработки внутренних помещений и мест где нет возможности использовать авторазливочные станции, специалистами применялись мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.

Всего в мероприятиях было задействовано свыше 100 военнослужащих подразделений РХБ защиты армейского корпуса ВВО 10 единиц военной и специальной техники.

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