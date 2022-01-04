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04.01.2022 (16:30)

Военные исполнили мечту юного патриота в 6 лет прокатиться на «боевом танке»

Миротворческая бригада Центрального военного округа исполнила желание 6-летнего Богдана Воронова из Самарской области прокатиться на «боевом танке». Юному патриоту был выписан пропуск на территорию воинской части в Рощинском гарнизоне, где его прокатили на современном бронетранспортере БТР-82А.

Миротворцы также показали Богдану расположение военнослужащих, выставку боевых гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов. После фотосессии с вооружением миротворцев, Богдан оценил музей боевой славы бригады, где хранятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также из Сирийской Арабской Республики (в командировке в САР был командный состав), Южной Осетии и Нагорного Карабаха.

В завершение экскурсии Дед Мороз и Снегурочка привезли и подарок будущему защитнику Отечества.

Сестра Богдана София Воронова выразила благодарность командованию воинской части, губернатору и военному комиссариату Самарской области за организацию экскурсии и хорошие впечатления.

Экскурсия была организована после обращения к командующему 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-лейтенанту Андрею Колотовкину губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, к которому в свою очередь написала письмо бабушка Богдана Воронова с просьбой помочь исполнить новогоднее желание её внука.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич! Моему внуку Богдану 6 лет. В 5 месяцев ему сделали операцию на открытом сердце. Сейчас он увлечен собиранием конструкторов, занимается хоккей, готовится пойти в школу. В общем, слава Богу, всё в порядке. Пожалуйста, на Новый Год, пригласите его в воинскую часть, где техника. Заранее благодарю!», - написала бабушка Богдана Наталья Владимировна Шульга.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр"
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