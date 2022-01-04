04.01.2022 (16:00)
Дети российских военнослужащих в Приднестровье посетили военный госпиталь
Дети военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) посетили военный госпиталь г.Тирасполь.
Мероприятие было организовано командованием ОГРВ ПРРМ для военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, находящихся на излечении в период новогодних праздников, а также для сотрудников военного госпиталя.
В рамках встречи дети подарили военнослужащим, ветеранам и сотрудникам госпиталя фрукты и открытки, сделанные своими руками, а также пожелали скорейшего выздоровления, всем кто находится на излечении.
В течении года командование ОГРВ ПРРМ регулярно навещает личный состав и ветеранов, находящихся на излечении в военном госпитале г.Тирасполь.
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