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04.01.2022 (15:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по хоккею

В период новогодних праздников военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по хоккею среди подразделений на кубок деда мороза.

В хоккейном турнире приняли участие 8 команд. По регламенту турнира команды были разделены на две группы по четыре в каждой. Из каждой группы в полуфиналы выходили по две лучшие команды.

По итогам состязания третье место заняли военнослужащие роты мобильных средств связи. В финале первое место разыграли между собой управление ОГРВ ПРРМ и рота охраны, в котором победила команда управления ОГРВ ПРРМ.

Призёрам турнира по хоккею вручили грамоты и медали. Команде победительнице также вручили переходящий кубок.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Спорт
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