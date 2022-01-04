04.01.2022 (14:50)
В рамках исполнения новогодних желаний школьники побывали за кулисами Тульского цирка
Военнослужащие Воздушно-десантных войск продолжают исполнять детские желания в рамках участия во Всероссийской акции «Елка» желаний, проводимой в Минобороны России.
Командование Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения исполнило новогоднее желание 8-летней Лилии и 10-летнего Владислава, которые в своем письме Деду Морозу рассказали о своей мечте побывать за кулисами Тульского цирка.
Лилию и Владислава пригласили в Тульский цирк, где показали гримерные для артистов, дали погладить цирковых животных, а также понаблюдать как подготавливается к выступлению клоун. Детей покатали на качелях гимнастов, после чего школьников напоили горячим чаем и подарили вкусный подарок.
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