04.01.2022 (15:30)

ВИА «Синева» Новороссийского гвардейского соединения ВДВ выступил с первым Новогодним концертом перед военнослужащими

Первый в Новом году концерт вокально-инструментального ансамбля «Синева» прошел для личного состава, гражданского персонала и членов семей военнослужащих в клубе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Вокально инструментальный ансамбль «Синева» исполнил для зрителей новогодние и популярные эстрадные композиции. В программу концерта вошли и знакомые всем военно-патриотические песни, воспевающие примеры героизма и личного мужества защитников своего Отечества.

Творчество вокально-инструментального коллектива рассказывает не только о тяжёлых и неспокойных буднях воинов-десантников, но и о службе в других родах войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Программа праздничных мероприятий для военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск была насыщенной различными мероприятиями.

Накануне Нового года были украшены помещения воинских частей. А в караульных помещениях появились нарядные новогодние елки.

В новогоднюю ночь военнослужащие просмотрели новогодние поздравления командования Воздушно-десантных войск, руководства Минобороны России и Президента Российской Федерации. В расположениях были организованы сладкие столы для военнослужащих.

В рамках новогодних представлений Дед Мороз и Снегурочка провели утренники и конкурсы с детьми и членами семей военнослужащих. Все дети получили сюрпризы и праздничные подарки от командования гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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