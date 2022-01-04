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04.01.2022 (15:00)

Нижегородские разведчики ЗВО представят свое подразделение в 12 конкурсах «АрМИ-2022»

Военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Нижегородской области, примут участие в 12 отборочных конкурсах «Армейских международных игр – 2022».

Разведчики продемонстрируют свой профессионализм в конкурсах по полевой выучке «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Армейский запас», «Полевая кухня», «Рембат», «Мастера бронетанковой техники», «Мастер – оружейник», «Военно-медицинская эстафета», «Военное ралли» и конкурс по тактической стрельбе. 

Всего в отборочных этапах от соединения будет представлено свыше 1 тыс. военнослужащих, а также порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По итогам 2021 года разведывательная бригада танковой армии ЗВО выполнила более 1,5 тыс. различных задач как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , АрМИ , Разведывательные подразделения
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