04.01.2022 (10:15)

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для юнармейцев проведена экскурсия в комнате боевой славы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для юнармейцев проведена экскурсия в комнате боевой славы

В дни новогодних праздников для школьников и юнармейцев Печенгского района Мурманской области проведена экскурсия в комнате боевой славы отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Ребятам были представлены уникальные музейные предметы, обнаруженные в местах сражений в Заполярье в период Великой Отечественной войны, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта, фотографии и газеты военных лет, фрагмент немецкой канатной дороги, действовавшей на в Печенгском районе Мурманской области почти 80 лет назад и другие артефакты.

Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея.

Также ребята смогли ознакомиться с историей отдельной мотострелковой бригады Северного флота и её участии в Петсамо-Киркинесской операции в период Великой Отечественной войны.

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