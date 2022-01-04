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04.01.2022 (14:30)

В 2022 году в войсках ЗВО будет проведено свыше 40 тыс. боевых стрельб

В 2022 году в войсках (силах) Западного военного округа будет проведено свыше 40 тыс. боевых стрельб отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также плановых мероприятий боевой подготовки в звене «бригада-дивизия» - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«Солдаты, сержанты и офицеры армии примут активное участие в отборочных этапах более 27 различных конкурсов Армейских международных игр – 2022. Также полигон Алабино гвардейской танковой армии примет в этом году несколько международных конкурсов, а также VIII Международный военно-технический форум-2022» дополнил командующий.

В 2021 году рамках огневой подготовки военнослужащие округа провели в общем более 35 тыс. боевых стрельб в рамках боевой подготовки. Около половины боевых стрельб прошло в ночное время. А также свыше 25 тыс. боевых стрельб было проведено в рамках подготовки и проведения совместного стратегического российско-белорусское учения (ССУ) «Запад-2021».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Учения
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