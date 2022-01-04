04.01.2022 (13:30)

В 2022 году экипажи кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота продолжат практику межфлотских переходов

В боевой подготовке сил флота в зимнем периоде обучения возрастет интенсивность межфлотских переходов экипажами кораблей и подводных лодок для выполнения задач в дальней морской зоне, в том числе в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. В 2022 году межфлотские переходы боевых кораблей и судов обеспечения также станут привычной практикой и для Каспийской флотилии.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников напомнил о достижениях морских объединений в минувшем учебном году.

«Экипажи малых артиллерийских и десантных кораблей Каспийской флотилии весной 2021-го года по Волге и Дону успешно совершили переход из Каспия в Азовское море, а затем, в Чёрное море. Уверенно чувствуют себя в межфлотских переходах экипажи кораблей Черноморского флота, не раз демонстрировавшие свое присутствие в водах Средиземного и Красного морей», – отметил командующий войсками ЮВО.

В новом учебном году кораблям Черноморского флота и Каспийской флотилии в рамках совместных учений предстоит отработать учебные задачи в едином тактическом замысле с силами авиации, ПВО, и подразделениями общевойсковых объединений ЮВО.

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