04.01.2022 (13:00)
В 2022 году на 15% возрастет количество учений с экипажами КФл в море
На 15% возрастет количество морских учений с участием экипажей малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии в 2022 году.
С военнослужащими будет проведено более 60 учений различного масштаба в акватории Каспийского моря.
Основное внимание будет уделено выполнению заданий по противовоздушной, противодиверсионной обороне, ночью и в сложных метеорологических условиях. Экипажи кораблей также отработают тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели. Главным экзаменом в наступившем году станут соревнования «Кубок моря».
В учебно-боевых мероприятиях на морских полигонах будут задействованы экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Астрахань».