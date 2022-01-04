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04.01.2022 (13:00)

В 2022 году на 15% возрастет количество учений с экипажами КФл в море

На 15% возрастет количество морских учений с участием экипажей малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии в 2022 году.

С военнослужащими будет проведено более 60 учений различного масштаба в акватории Каспийского моря.

Основное внимание будет уделено выполнению заданий по противовоздушной, противодиверсионной обороне, ночью и в сложных метеорологических условиях. Экипажи кораблей также отработают тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели. Главным экзаменом в наступившем году станут соревнования «Кубок моря».

В учебно-боевых мероприятиях на морских полигонах будут задействованы экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Астрахань».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Учения
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