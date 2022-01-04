Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2022 (12:30)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО более 1,5 тыс. новобранцев приведены к Военной присяге

За последние два месяца в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в Ростовской области проведено 5 торжественных церемоний по приведению новобранцев осеннего 2021 года призыва к Военной присяге.

Более 1500 военнослужащих присягнули на верность Родине, пополнив ряды легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

Все военнослужащие прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию на сборных пунктах субъектов Российской Федерации. По прибытии в расположение воинских частей дивизии призывники прошли двухнедельный карантин и дополнительное тестирование. Более 95 процентов новобранцев прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Новобранцы Главного центра РКО приняли Военную присягу на Соборной площади в подмосковном парке «Патриот»
В соединении Воздушно-десантных войск в Бурятии к Военной присяге привели молодое пополнение
В соединении управления Воздушно-десантных войск привели к Военной присяге молодое пополнение
Военнослужащие Преображенского полка ЗВО приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе

Метки:
Южный военный округ , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false