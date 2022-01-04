04.01.2022 (12:30)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО более 1,5 тыс. новобранцев приведены к Военной присяге

За последние два месяца в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в Ростовской области проведено 5 торжественных церемоний по приведению новобранцев осеннего 2021 года призыва к Военной присяге.

Более 1500 военнослужащих присягнули на верность Родине, пополнив ряды легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

Все военнослужащие прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию на сборных пунктах субъектов Российской Федерации. По прибытии в расположение воинских частей дивизии призывники прошли двухнедельный карантин и дополнительное тестирование. Более 95 процентов новобранцев прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

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