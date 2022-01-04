04.01.2022 (12:00)

На военной базе ЮВО в Армении проведено свыше 3,5 тыс. занятий по боевой подготовке в 2021 году

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели более 3,5 тыс. занятий по боевой подготовке, что превышает аналогичный показатель за 2020 год на 15%.

В течение года на полигонах Алагяз и Камхуд личный состав соединения повышал свой профессиональный уровень, используя опыт современных вооруженных конфликтов. В 2021 году в соединении проведено около 1,8 тыс. занятий по огневой подготовке. Занятий по вождению боевой техники в военной базе в прошедшем году проведено более 1,2 тыс.

Подразделения войсковой ПВО, выполняющие задачи по круглосуточному дежурству в объединенной системе ПВО стран СНГ, провели около 250 учений, половина из которых проходили в ночное время, а дивизионы артиллеристов более 100 тренировок с боевой стрельбой в составе разведывательно-огневых комплексов.

Более 50% личного состава соединения по итогам учебных занятий получили положительные оценки. Повышение уровня боевой подготовки военнослужащих военной базы связано с изменением системы комплектования. В 2021 году военная база ЮВО в Армении полностью укомплектована военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

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