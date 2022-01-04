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04.01.2022 (09:45)

Более 95 процентов военнослужащих Балтийского флота прошли ревакцинацию от COVID-19

По словам представителей медицинской службы Балтийского флота, в настоящее время все усилия сосредоточены на ревакцинации военнослужащих. На сегодняшний день полностью прошли ревакцинацию двумя компонентами «Спутник-V» более 95 процентов военнослужащих Балтийского флота.

Ревакцинация на Балтийском флоте проходит с темпом от 200 до 500 человек в сутки. Прививку делают как в медицинских учреждениях флота, так и выездными прививочными бригадами. Ревакцинацию проходят не только военнослужащие флота и гражданский персонал, но и члены семей военнослужащих, военные пенсионеры и другие категории, кто приписан к военным лечебным учреждениям флота. На сегодняшний день в медицинских учреждениях Балтийского флота привито более 43 тысяч граждан вышеуказанных категорий.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцины, проводится в соответствии с решением главы и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах COVID-19.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , COVID-19
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