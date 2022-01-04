04.01.2022 (11:30)

По итогам 2021 учебного года морские пехотинцы КФл выполнили задачи морской десантной подготовки в полном объёме

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) завершили 2021 учебный год с отличными показателями по всем предметам боевой подготовки, в том числе в полном объёме на 100% выполнили задачи морской десантной подготовки (МДП).

В летнем и зимнем периоде обучения морская десантная подготовка подразделений организовывалась в соответствии с методическими указаниями командующего КФл и программой боевой подготовки ВМФ на 2021 учебный год.

В ходе мероприятий по МДП морские пехотинцы изучали организацию погрузки, устройство погрузочно-разгрузочных средств, порядок высадки техники на необорудованное побережье, на плав и причал, правила поведения личного состава на корабле, организацию борьбы за живучесть корабля, а также требования безопасности и правила пользования аварийно-спасательными и эвакуационными средствами.

При отработке практических вопросов морские пехотинцы выполняли погрузку и выгрузку техники на макет корабля, совершенствовали навыки и умение по погрузке на десантные корабли, выход на необорудованный участок морского побережья различными способами. Также военнослужащие учились готовить технику и грузы для схода на берег, выполнять такелажные работы, пользоваться штормтрапами и тральными сетями для высадки личного состава с транспортов на десантно-высадочные средства.

Учебные мероприятия МДП проводились во взаимодействии с экипажами десантных катеров бригады надводных кораблей КФл и Черноморского флота.

Всего за учебный период 2021 года, с подразделениями морской пехоты КФл проведено свыше 500 практических учений по МДП. Порядка 200 по погрузке (выгрузке) техники на десантные катера из них более 70 ночью, а также порядка 100 тренировок по посадке (высадке) личного состава с быстроходных лодок, артиллерийских катеров и больших десантных катеров. Проведено более 150 тактико-специальных учений в дневных и ночных условиях по подготовке вооружения и военной техники к преодолению водных пространств.

Кроме того, морпехи КФл отрабатывали задачи МДП в составе тактического морского десанта при проведении двустороннего бригадного учения совместно с мотострелковыми подразделениями 58 Армии, а также двусторонних батальонных тактических учений во взаимодействии с авиацией 4 Армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Всего к выполнению учебных задач по морской десантной подготовке привлекалось более 1,5 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной техники, в том числе боевые корабли и десантно-высадочные средства флотилии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице