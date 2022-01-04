04.01.2022 (10:30)

В Саратове для артиллеристов ЦВО и ВВО устроят «Стальную вьюгу»

В 2022 году артиллеристы Центрального и Восточного военных округов пройдут обучение по специальному циклу подготовки минометных подразделений.

Обучение по специальному циклу подготовки «Стальная вьюга» пройдет в Саратове на базе учебного центра боевого применения (артиллерии), к нему будет привлечено более 60 штатных минометных расчетов и отделений управления минометных батарей подразделений Центрального и Восточного военных округов.

В состав учебного подразделения, осуществляющих подготовку минометных подразделений, входят инструкторы - военнослужащие победители и призеры конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня».

За период обучения минометные расчеты совершенствуют практические навыки по отработке нормативов по специальной подготовке, технической подготовке, вождению, выполняют огневые задачи с боевой стрельбой из миномета полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, изучают правила исполнение команд при подготовке и ведении огня командирами минометов, порядок подачи команд при корректировании огня, построение параллельного веера по буссоли старшего офицера батареи, отработка документов командира миномета, расчет индивидуальных поправок и заполнение таблиц индивидуальных поправок.

В 2021 учебном году учебным подразделением организована подготовка более 48 штатных минометных расчетов и 12 отделений управления минометных батарей, вооруженных минометными комплексами 2С12А.

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