04.01.2022 (10:00)

Главное командование ВМФ продолжает работу по дальнейшему совершенствованию сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок

В рамках совместной деятельности Главного командования ВМФ России с организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса по совершенствованию организации сервисного обслуживания и ремонта кораблей и судов ВМФ, поддержания их заданной степени технической готовности 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта завершил разработку типовой ведомости сервисного обслуживания для кораблей противоминной обороны проекта 12700 и «Типовой ведомости сервисного обслуживания» (ТВСО) для кораблей класса «корвет» проекта 20385.

За последние годы 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта по заказу Главного командования ВМФ разработал типовые ведомости сервисного обслуживания для кораблей и подводных лодок ВМФ 15 проектов. Типовая ведомость сервисного обслуживания – организационно-технический документ, устанавливающий перечень работ по техническому обслуживанию составных частей и комплектующих изделий корабля, с указанием периодичности видов технического обслуживания, трудоемкости, состава и рекомендуемого исполнителя работ, а также необходимого количества запасных частей, материалов, специального инструмента и приспособлений.

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