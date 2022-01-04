04.01.2022 (09:30)

В текущем году отделением общественной приемной МО РФ Черноморского флота рассмотрено более 1 тыс. обращений граждан

В текущем году специалисты отделения общественной приемной Минобороны России управления Черноморского флота рассмотрели более 1 тыс. обращений граждан, в том числе в ходе проведения личных приемов должностными лицами флота.

При этом более половины из них не относились к вопросам жизнедеятельности соединений и воинских частей флота. Поступившие заявления по характеру обращений касались разъяснений поступления на военную службу по контракту, медицинского обеспечения, выплат пенсии по линии Министерства обороны Российской Федерации, получения положенных льгот и социальных гарантий, а также жилищного обеспечения.

Кроме того, граждане продолжают активно использовать возможности электронной приемной командующего Черноморским флотом, размещенной на официальном сайте ведомства.

Также в ходе своей деятельности специалисты отделения рассмотрели более 500 обращений, входящих в компетенцию флота, поступивших в адрес вышестоящих органов управления.

Личный прием граждан на Черноморском флоте ведется как лично командующим флотом адмиралом Игорем Осиповым, так и должностными лицами флота в соответствии с утвержденным графиком.

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