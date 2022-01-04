04.01.2022 (08:15)

В рамках акции «Елка желаний» военнослужащие ВВО на Сахалине исполняют новогодние мечты детей



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках акции «Елка желаний» военнослужащие ВВО на Сахалине исполняют новогодние мечты детей

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного корпуса (ВВО) на Сахалине поздравили юнармейцев островного региона с наступающим Новым Годом.

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», помимо обычных новогодних игрушек ребята повесили на ёлки письма для Деда Мороза со своими желаниями. Военнослужащие армейского корпуса ВВО стали для детей своеобразными волшебниками и постарались исполнить их пожелания.

В тире армейского корпуса ВВО для юнармейцев были организованы стрельбы из пневматического оружия, в ходе которых они смогли показать свои умения в скорострельной стрельбе по мишеням из различных положений и укрытий.

После этого, юные патриоты отправились на экскурсию в мотострелковое соединение, где им показали учебные объекты и современные образцы вооружения и военной техники, в том числе танки Т-80.

Самым увлекательным моментом встречи ребят с военнослужащими, конечно же стало катание на БТР-80, от которого все подростки пришли в огромный восторг, так как они все мечтали прокатиться на настоящей боевой военной техники.

На каждом этапе экскурсии юнармейцев сопровождали опытные офицеры мотострелкового соединения, рассказывали и показали им особенности современного вооружения и военной техники, которое ребята с охотой рассматривали и держали в руках.

По новогодней традиции мероприятие завершилось вручением сладких подарков. Заместитель командира армейского корпуса ВВО по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков поздравил юных патриотов с наступающим Новым Годом, пожелал им и так же в будущем проявлять терпение и трудолюбие!

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