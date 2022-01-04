04.01.2022 (07:15)

Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило новогодние мечты детей с «Ёлки желаний»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило новогодние мечты детей с «Ёлки желаний»

Командование Барнаульского соединения РВСН исполнило новогодние пожелания детей Алтайского края. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города.

Командир Барнаульского ракетного соединения генерал-майор Александр Прокопенков исполнил заветную мечту восьмилетней девочки из многодетной семьи ЗАТО «Сибирского» Ани Горбачевой, мечтающей стать художницей. К Новому году она получила планшет для рисования, и теперь обязательно напишет картину «Елка желаний».

Одно из самых необычных посланий принадлежало шестилетнему Артему Полину, мечтающему «попасть в сказку». Но и это желание исполнилось: ему вручили билеты в молодежный театр Алтая имени В.С.Золотухина на Новогоднее сказочное представление.

Более 30 различных пожеланий детей исполнило командование соединения в Новогоднюю ночь.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице