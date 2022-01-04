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04.01.2022 (07:15)

Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило новогодние мечты детей с «Ёлки желаний»

Командование Барнаульского соединения РВСН исполнило новогодние пожелания детей Алтайского края. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города.

Командир Барнаульского ракетного соединения генерал-майор Александр Прокопенков исполнил заветную мечту восьмилетней девочки из многодетной семьи ЗАТО «Сибирского» Ани Горбачевой, мечтающей стать художницей. К Новому году она получила планшет для рисования, и теперь обязательно напишет картину «Елка желаний».

Одно из самых необычных посланий принадлежало шестилетнему Артему Полину, мечтающему «попасть в сказку». Но и это желание исполнилось: ему вручили билеты в молодежный театр Алтая имени В.С.Золотухина на Новогоднее сказочное представление.  

Более 30 различных пожеланий детей исполнило командование соединения в Новогоднюю ночь.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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