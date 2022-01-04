04.01.2022 (09:00)

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы проводят соревнованиям по рыбной ловле

В Новороссийске в акватории Цемесской бухты проводится соревнование по рыбной ловле, участниками которого стали матросы и офицеры соединений и частей Новороссийской военно-морской базы (НВМБ).

Состязание проводится в рамках плана культурно-досуговых мероприятий новогодних праздничных дней.

По правилам соревнований, на рыбную ловлю отведено 4 часа. Каждому участнику разрешается использовать при этом не более двух удочек и определённые виды наживки.

Лучший рыбак будет определён судейской коллегией по наибольшему весу пойманной рыбы.

В завершении мероприятия военные любители удочки, поплавка и крючка приготовят из пойманной рыбы уху на костре по собственным рецептам. В качестве дегустаторов выступят члены их семей и зрители.

В однодневных рыболовных состязаниях принимают участие более 50 военнослужащих.

Мероприятие проводятся с соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

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