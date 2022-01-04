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04.01.2022 (08:30)

Военные медики ЗВО в 2021 году помогли в борьбе с COVID 30 тыс. граждан в регионах дислокации

Специалисты медицинской службы Западного военного округа, в регионах дислокации войск (сил) помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией более 30 тысячам граждан в 2021 году.

В рамках помощи населению военнослужащие организовали пункты вакцинации и ревакцинации на территории военных госпиталей и медицинских пунктов. Также были развернуты дополнительные палаты для размещения, оборудованные современными медицинскими и техническими средствами, в том числе аппаратами для вентиляции лёгких.

Также в рамках программы помощи гражданскому населению военные лётчики ЗВО на ежедневной основе передавали несколько тонн специального медицинского кислорода для нужд больниц Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Тверской областей и Республики Карелии.

Для поддержания коллективного иммунитета в округе вакцинирован весь личный состав, ревакцинировано более 85%.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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