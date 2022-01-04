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04.01.2022 (08:00)

Более 3-х тысяч военнослужащих по контракту ЗВО прошли курсы «выживания»

В Западном военном округе (ЗВО) с начала текущего года более 3-х тысяч военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, на базе окружных учебных центров и воинских частей, дислоцированных в Ленинградской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областях.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ЗВО.

В ходе практической части занятий обучаемые выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой, инженерной и физической подготовке.

Кроме того военнослужащие прошли один из психологически сложнейших элементов подготовки - «обкатку» танком, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входит совершение марш-броска с организацией ночевки, а также добычи воды и пищи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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