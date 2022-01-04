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04.01.2022 (07:30)

В 2021 году свыше 50% учений ЗВО были проведены с применением новых средств объективного контроля

В 2021 году свыше 50% учений Западного военного округа были проведены с применением новых средств объективного контроля и телекоммуникационных комплексов.

В завершившемся учебном году дважды проводилась модернизация войсковых полигонов с увеличением единиц радиоуправляемого переносного стрельбищного оборудования. Один комплекс включает в себя 120 мишеней и 40 радиоуправляемых подъемников, способных автоматически поднимать и опускать мишени на расстоянии до 1,5 км и передавать сигнал о попадании в цель, комплектов оборудования автоматизированной директрисы ПТУР, а также количество фиксаторов прохождения рубежа.

Главным результатом модернизации полигонного оборудованя стало активное внедрение современных мобильных телекоммуникационных комплексов ПИК МТК, что позволило обеспечить обмен видео- и аудиоматериалами о процессе тактических учений и занятий по боевой подготовке. Существенно было увеличено количество камер объективного контроля высокого разрешения и беспилотных летательных аппаратов квадракоптерного типа.

Всего за 2021 год было установлено свыше 30 тысяч современных мишеней и специального оборудования учебно-материальной базы.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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