04.01.2022 (07:00)

Около 40 единиц специальной техники получили инженерные подразделения ЦВО в 2021 году

Около 40 единиц современной специальной техники пополнили парки специальных машин инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.

Среди новинок, поступивших на вооружение, робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», модернизированный понтонно-мостовой парк ПМП-М, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ 3М2.

Также в течение года были поставлены современные автомобильные краны КС 45719 М и экскаваторы ЭОВ-3523 на базе Камазов, станции очистки воды СКО-10К «Гигиена».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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