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04.01.2022 (06:30)

Более чем на 15 процентов увеличилось количество классных специалистов среди военнослужащих объединения ЦВО в Сибири

Более чем на 15 процентов увеличилось количество классных специалистов по результатам испытаний на присвоение классной квалификации в 2021 учебном году в общевойсковом объединении Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири.

По итогам завершившегося периода обучения классными специалистами категорий «мастер», «первый класс», «второй класс», «третий класс» стали более 8 тыс. военнослужащих.

В ходе испытаний на присвоение классной квалификации военнослужащий выполняет комплекс нормативов по специальной, огневой и физической подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

Военнослужащим, имеющим классную квалификацию, ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение от 5 до 25 процентов.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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