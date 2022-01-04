04.01.2022 (06:00)

Зенитный ракетный полк будет сформирован в Хакасии в 2022 году

Зенитный ракетный полк, вооруженный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», будет сформирован в Республике Хакасия в 2022 году. Личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона.

Справочно:

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха. В состав вооружения комплекса входят два 30-мм двухствольных зенитных автомата 2А38М (дальность и высота поражения воздушной цели - 4 и 3 км соответственно), а также 12 готовых к пуску зенитных управляемых ракет (дальность и высота поражения воздушной цели - 20 и 15 км соответственно).

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