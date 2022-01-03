03.01.2022 (19:00)
Рядовые спортроты, г. Севастополь стали серебряными призёрами Кубка России по дзюдо
В Грозном прошёл Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. К участию в соревнованиях допускались сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации 2003 года рождения и старше – всего 361 спортсмен из 8 федеральных округов и 49 субъектов.
В весовой категории до 66 кг серебряным призёром стал рядовой спортивной роты, г. Севастополь Майндур Алискантов. Лишь в финале его смог одолеть Ислам Яшуев (Чеченская республика), который и стал победителем. Третье место разделили Ахмед Богатырёв из Челябинской области и Ислам Циканов из Кемеровской области.
Майндур Алискантов тренируется в Махачкале под руководством Нурмагомеда Баркалева, а также Хайбулы Чеэрова и Ахмеда Магомедова.
Ещё один рядовой спортивной роты, г. Севастополь Сергей Ерошенко соревновался в весовой категории до 73 кг и также смог завоевать серебряную награду. В полуфинале армейский дзюдоист уступил представителю Ямало-Ненецкого автономного округа Абу Мургустову, который занял первое место. «Бронза» досталась Эрику Амиршадяну из Краснодарского края и Мулораджабу Халифаеву из Свердловской области.