03.01.2022 (19:00)

Рядовые спортроты, г. Севастополь стали серебряными призёрами Кубка России по дзюдо

В Грозном прошёл Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. К участию в соревнованиях допускались сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации 2003 года рождения и старше – всего 361 спортсмен из 8 федеральных округов и 49 субъектов.

В весовой категории до 66 кг серебряным призёром стал рядовой спортивной роты, г. Севастополь Майндур Алискантов. Лишь в финале его смог одолеть Ислам Яшуев (Чеченская республика), который и стал победителем. Третье место разделили Ахмед Богатырёв из Челябинской области и Ислам Циканов из Кемеровской области.

Майндур Алискантов тренируется в Махачкале под руководством Нурмагомеда Баркалева, а также Хайбулы Чеэрова и Ахмеда Магомедова.

Ещё один рядовой спортивной роты, г. Севастополь Сергей Ерошенко соревновался в весовой категории до 73 кг и также смог завоевать серебряную награду. В полуфинале армейский дзюдоист уступил представителю Ямало-Ненецкого автономного округа Абу Мургустову, который занял первое место. «Бронза» досталась Эрику Амиршадяну из Краснодарского края и Мулораджабу Халифаеву из Свердловской области.

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