03.01.2022 (18:00)

Рядовые спортроты ЦСКА, г. Самара завоевали 6 серебряных медалей на Первенстве России по бобслею

В Сочи завершилось Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, юношей и девушек до 19 лет. За чемпионский титул поборолись атлеты из 8 регионов страны: Москвы и Московской области, Краснодарского и Красноярского края, Республики Башкортостан, Воронежской, Орловской и Новосибирской областей.

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Самара завоевали сразу 6 серебряных медалей. В двухместном экипаже «серебро» у Евгения Голопятина и Леонида Михневича. Армейцы пришли к финишу с результатом 1:53.20. Первое место завоевали Кирилл Голубев и Евгений Седов (г. Москва) с результатом 1:52.39. Третье место в двойках у Байры Атаева и Динара Заманова (Башкирия) с итоговым временем 1:53.34.

В четырехместных экипажах рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Самара Леонид Михневич, Евгений Голопятин и Артем Стонт также взяли серебряные медали с результатом 1:51.18. Четвертым в команде с армейскими бобслеистами выступил Андрей Лифанов. Борьба была настолько острой, что и в этом заезде судьбу золотой медали решило преимущество в 4 сотых секунды. У четверки победителей Кирилла Голубева, Даниила Кулешова, Ивана Елецкого и Евгения Седова результат 1:51.14. На третью ступень пьедестала почета поднялись Байры Атаев, Павел Анцупов, Динар Заманов и Михаил Сюткин, показав время 1:51.82.

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