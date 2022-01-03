03.01.2022 (17:30)

В процессе отбора на Первенство мира рядовой спортроты ЦСКА, г. Самара стал лучшим спринтером Всероссийских соревнований по биатлону

В Уфе (Республика Башкортостан) завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди девушек и юношей до 18 лет, которые стали юниорской альтернативой «Ижевской винтовки» и собрали более двухста биатлонистов страны. Состязания стали отборочными на Первенство мира в США (20 февраля по 2 марта 2022 г.) и на Европейский юношеский Олимпийский Зимний фестиваль среди юношей и девушек 17-18 лет, который пройдет в Финляндии с 19 по 26 марта.

В спринте рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Михаил Морилов из г. Ханты-Мансийск выиграл «золото», преодолев дистанцию 7,5 км за 22 мин 56,2 сек. Второе место в этой дисциплине у Всеволода Корепанова из Ханты-Мансийска - 23.43,2 сек., третье - у биатлониста из Удмуртии Ивана Козьмина - 24.20,2.

Военнослужащий отметил, что на Всероссийских соревнованиях он прошел один из этапов отбора на Первенство мира и Европейский юношеский фестиваль. Теперь ему предстоит показать свой максимум на Первенстве России и Всероссийских соревнованиях в Ижевске, которые стартуют 9 января нового года и также станут отборочными.

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